Muzikálová speváčka a obľúbená herečka, Nela Pocisková, sa momentálne venuje najmä svojej rodine. Napriek tomu, že dostala veľmi veľa skvelých pracovných ponúk, všetky rázne odmietla, pretože by na to jednoducho nemala čas.

Nela s odstupom času veľmi ľutuje, že nevyužila možnosť zahrať si v muzikáli The Bodyguard. Filmové spracovanie príbehu slávnej speváčky a jej osobného strážcu dostal na Slovensku modernú muzikálovú podobu v réžii Patrika Vyskočila a dramaturgii Dávida Hartla. Ako informuje Plus sedem dní, Nela dala prednosť rodičovským povinnostiam, najprv ponuku síce prijala, ale s obavami, že sa nebude vedieť kvalitne pripravovať, ju neskôr odmietla. A to v jej najnovšom vyjadrení, podľa jej slov, veľmi ľutuje..

