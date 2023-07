Nela a jej priateľ, slovenský hokejista Lukáš Kozák, sa pred pár mesiacmi pustili do kompletnej rekonštrukcie svojho apartmánového domu v Chorvátsku. Náročná prerábka sa už blíži ku koncu a popri robotníkoch sa vo veľkom začala činiť aj česká sexbomba. Dennodenne upratovala v apartmánoch a pustila sa aj do umývania okien, o čom napísal aj portál Život.

Takto sa Nela a Lukáš objavili v lete v Karlových Varoch. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfpGlfrrDgu/?hl=sk

"Možno niekam utečiem, pretože Lukáš po mne chce, aby som umyla všetky tie veľké okná...," prihovorila sa fanúšikom na sociálnej sieti a o malú chvíľu sa do umývania aj pustila. No to by nebola Nela, keby s niečím nešokovala. Na zverejnenom videu totiž vidno, že s pracovným odevom si hlavu veľmi nelámala a vyzerá to akoby okná umývala nahá.