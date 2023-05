Tak predsa z toho nebude osudová láska? Romantický príbeh seriálových hrdinov z Dunaja, bohatého Petra (Marek Rozkoš) a predavačky v obchodnom dome Kláry (Kristína Svarinská) sa čoraz viac komplikuje. Vstupuje medzi nich krehká a chorľavá Johanka, ktorú už Peter stihol požiadať o ruku.

Peter sa na začiatku seriálu bláznivo zamiloval do chudobnej predavačky Kláry, čo sa samozrejme nepáčilo jeho mame Edite (Zdena Studenková). Robí všetko pre to, aby rodiacu sa lásku medzi mladými skomplikovala a Petrovi vnucuje celkom inú nevestu - Johanku, dievčinu z lepšej spoločnosti, ktorá by do rodiny Kučerovcov podľa nej zapadla oveľa lepšie.

Nenápadnú a veľmi chorú Johanku hrá herečka Mária Schumerová. Diváci ju už mohli vidieť v seriáli Chatári, kde sa objavila po boku Marka Igondu a Diany Mórovej. S Marekom Fašiangom si zahrala aj v populárnom seriáli Oteckovia.

Anketa S ktorou ženou by sa mal Peter oženiť? S Klárou 89% S Johankou 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Až čas ukáže, ktorá z dvoch žien si definitívne získa Petrovo srdce. Ten už stihol Johanku dokonca aj požiadať o ruku a ona mala na sebe také nádherné šaty, že pri pohľade na ňu na svoju Kláru aj zabudol... Chorľavá a bledá Johanka počas svojich zásnub všetkých prekvapila, vykľula sa z nej kráska - a tá postavička! Pri pohľade na jej úchvatné šaty onemiete.