Daniela Nízlová má doma maličkú dcérku Lindu, ktorá má iba pár mesiacov, no už je z nej hotová hviezda Instagramu. Spočiatku ju síce Daniela pred sociálnymi sieťami skrývala a pravidelne zverejňovala fotky, na ktorej malej Linde nebolo vidno do tváre, no teraz je už všetko inak.

Daniela Nízlová Zdroj: Instagram D. N.