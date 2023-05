Keď Veronika Nízlová v roku 2021 otehotnela, okamžite sa začalo špekulovať, kto je otcom. Keď vyšlo najavo, že je ním o 14 rokov mladší Matúš Kolárovský, viacerým to vyrazilo dych, píše PLUS JEDEN DEŇ. A pred pár týždňami exotického fešáka zbalila aj jej sestra Daniela (37). Herca Victora Ibaru (26) už stihla zoznámiť aj s dcérou Lindou, ktorú má s futbalistom Stanom Lobotkom. A... Už spolu čakajú aj dieťa!

Daniela Nízlová sa so Stanislavom Lobotkom dala dokopy v roku 2019. Zaľúbenci to vtedy svojim fanúšikom oznámili prostredníctvom sociálnych sietí. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Twiinska sa pár mesiacov nato presťahovala do Španielska a v septembri toho istého roka už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko.

Narodila sa im dcéra Linda. Chvíľu fungovali ako šťastná rodinka, no v novembri 2021 prasklo, že sa rozišli. A bol to práve futbalista, ktorý speváčku pustil k vode. Dôvodom malo byť, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilá a prestala ho priťahovať. Dokonca sme sa vtedy dozvedeli, že si mal nájsť novú frajerku.

Odvtedy sa po jej boku neobjavoval žiadny nový muž. Až donedávna! Jej novou láskou je študent medicíny a herec z markizáckeho seriálu Druhá šanca Victor Ibara. Keď sa s ním 23. apríla objavila na prenose Let's Dance, vtedy všetci ešte len špekulovali, či je to jej nový frajer. Mnohým sa to však nezdalo, keďže ešte 19. marca Victor na Let's Dance žiaril po boku svojej priateľky a spolužiačky z medicíny Kristíny a nič nenasvedčovalo tomu, že by ju mal v pláne opustiť. A predsa!

Twiinska Daniela mu pomotala hlavu natoľko, že Kristínu pustil k vode a vhupol do vzťahu so speváčkou. Keď to vyšlo najavo, z Daniely si robilo posmech mnoho škodoradostných ľudí. ,,Keď jej sestra exotického krásavca, tak aj ona!" odkazovali jej. ,,Počkajte, za chvíľu oznámi, že je tehotná. Sestre asi závidela, že má dieťa s exotickým Kolárovským a aj ona chce malého mulatka," kopili sa komentáre. A zrejme boli jasnovidci.

Ako sa PLUS JEDEN DEŇ dozvedel z dobre overeného zdroja, Daniela Nízlová má čakať s Victorom Ibarom dieťa! ,,Daniela Nízlová je tehotná s Victorom Ibarom. Je na začiatku tehotenstva. Minulý týždeň bola na prehliadke u gynekologičky v Leviciach," napísal pre PLUS JEDEN DEŇ zdroj.

Nízlovej nový partner sa už zoznámil aj s Danielinou dcérou Lindou. Zdroj: Instagram Daniela Nízlová

No a tým pádom sa poponáhľala rovnako ako jej sestra Veronika. Mladučký Matúš Kolárovský, ktorý s ňou má dcérku Neu, totiž nedávno v šou Petra Marcina priznal, že otehotnela hneď na ich druhom stretnutí. No a keďže Daniela a Victor tvoria pár iba od apríla, tiež to zobrali poriadne zhurta. K Linde tak už čoskoro pribudne súrodenec.