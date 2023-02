Nora začínala ako banková úradníčka a neskôr sa vypracovala na úspešnú a vyhľadávanú ekonómku. Počas manželstva s hudobníkom Braňom Mojsejom sa nechala prehovoriť na účinkovanie v rôznych televíznych projektoch a stala sa z nej obletovaná hviezda. V časoch obrovskej slávy skončila na rok v prísnej kolúznej väzbe, a hoci odvtedy prešlo viac ako desať rokov, doteraz o nej súdy nerozhodli. Nora tak prišla o všetko a stiahla sa do úzadia. Teraz je však tomu koniec!

Vlani, rok po presťahovaní sa do Bratislavy, si vymyslela vlastnú internetovú šou, ktorej hlavnou náplňou je rozhovor so zaujímavými ľuďmi a ona hviezdi v úlohe moderátorky. Vyberá rôzne témy, venuje sa spoločenským problémom, dáva nezvyčajné otázky. "Nemusím dodržiavať množstvo pravidiel a zákazov, ktorými sú limitované televízie. Nikto nie je obmedzovaný, lebo ja to neznášam - ani u seba ani u druhých. Mám úplne voľné ruky," vysvetľovala. Ani napriek rokom v úzadí nestratila svojich priaznivcov a jej talkshow má množstvo fanúšikov, o čom napísal aj portál Pluska.sk.

A hoci istý čas s televíznymi projektmi nechcela mať nič spoločné, vlani Nora súhlasila s účinkovaním v relácii o varení v komerčnej televízii. A teraz nakrúcala v hlavnom meste znova a pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti zverejnila status o tom, že točí do telky. "Zatiaľ nemôžem povedať, o čo ide. Uvidíte čoskoro," vraví záhadne. Prezradila iba, že kvôli novému džobu sa presťahovala na niekoľko dní do domu na pláži a pridala aj fotografiu, na ktorej vidno, že si zvolila nádherný outfit, v ktorom rozhodne sa svoj vek nevyzerá. Žena so šiestimi krížikmi na chrbte v ňom vyzerá ako tridsiatnička.