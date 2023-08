Krásnu tmavovlásku už na začiatku show Ruža pre nevestu mnohí podozrievali z toho, že si len v televízii chce vybudovať kariéru influencerky, no nakoniec práve ona tvorí pár s Tomášom Tarrom. Klebety o tom, žeby sa Marcela mala objaviť v reality šou Farma spustila Tomášova ex Petrana. ,,Marcela ide do novej série Farmy a treba ju momentálne promovať,“ vyjadrila sa nedávno, o čom napísal aj portál EMMA.

Farma pokračuje novým ročníkom Zdroj: TV Markíza

Televízia Markíza zatiaľ nič také neohlásila ani nepotvrdila a bobríka mlčanlivosti drží aj samotná Marcela a zatiaľ si s Tomášom bok po boku užíva leto. Prípravy na reality show vrcholia, bližšie zábery z miesta natáčania či tváre samotných farmárov pritom Markíza predstaví verejnosti už čoskoro. Prvý neoficiálny záber zverejnil hospodár Martin, čím potvrdil, že aj v ďalšej sérii bude neoddeliteľnou súčasťou natáčania.