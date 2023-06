Diváci Makranského spoznali vďaka markizáckemu seriálu Chlapi neplačú, v ktorom hral sukničkára Milanka. V roku 2013 sa oženil s misskou Petrou Nezvalovou, s ktorou boli spolu 7 rokov a majú dve deti, no vzťah im nevyšiel a v júni 2021 sa rozviedli. Koncom novembra minulého roka denník Plus JEDEN DEŇ informoval o Petrovej novej láske. Muzikálový herec sa zahľadel do vydatej Mirky, ktorá roky chodila na jeho predstavenia. A napriek tomu, že dvojica je spolu iba krátko, zaľúbenci sa po pár mesiacoch randenia zasnúbili hoci Mirka bola v tom čase ešte vydatá.

"Už je viam, čo je naozaj milovať," napísal k tejto fotke herec. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnfDREBLAXa/

„Konečne som stretol niekoho, kto je normálny. Alebo nenormálny spomedzi normálnych (smiech). ‚Sranda‘ je to, že to je baba z prvého radu. Sedávala na muzikáloch v prvom rade. Štyri roky som sa na ňu pozeral, že aká je pekná a že vraj aj ja som jej bol sympatický. My sme vlastne mali taký ten vzťah, ktorý neexistoval (smiech). A keď sme sa stretli, tak to bolo, že fúúú. Teším sa,“ opísal herec ich prvé stretnutie. Mirka sa medzitým rozviedla a dvojica sa po expresných zásnubách bleskovo zosobášila. Svadba prebehla pod holým nebom - v parku v bratislavskej Petržalke! Nevesta mala na sebe biele, jednoduché šaty a vo vlasoch mala bielu kvetinovú čelenku.