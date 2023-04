Pred pár rokmi sa do povedomia dostala vďaka účinkovaniu v speváckej súťaži Superstar. Vtedy bola Alžběta Kolečkářová ešte bacuľka a randila so svojím rivalom, "rastamanom", Michalom Šepsom. Napokon sa ich cesty rozišli a časom našla speváčka lásku a šťastie v náručí Marcela. Podarilo sa jej krásne schudnúť a s partnerom sa tešili z dvoch zdravých a krásnych detí. Teraz však speváčka prežíva obrovskú bolesť.

So svojimi synčekmi Louisom (5) a Lennym (2) ostala brunetka sama. Jej milovaný partner a otec chlapčekov si vzal život. Informovala o tom sama speváčka na sociálnej sieti. "S bolesťou v srdci vám chcem oznámiť, že opustil tento svet náš milovaný Marcel. Bohužiaľ, život občas prichystá udalosti, ktoré neovplyvní ani žiadna duša a ani žiadna vyššia sila. Verím, že našiel svoj pokoj a mier v duši. Týmto všetkých úctivo prosím o zachovanie piety a rešpektu voči celej rodine. Bude to neľahké obdobie, s ktorým sa musíme vysporiadať a načerpať sily. Vážim si vášho súcitu a plánované koncerty rušiť nebudem, pretože práve naše ciele a sny sú to, čo nás drží nad vodou. Nevzdávajte sa ich žiadnu cenu. Zároveň cítim, že tento príspevok chcem zdieľať, aby som predišla akýmkoľvek nepríjemnostiam a šíreniu akýchkoľvek vymyslených správ zo strán médií, ktorých sa nechcem zúčastňovať. S láskou budeme spomínať len v dobrom. Rest in peace my love," napísala speváčka k fotografii s milovaným mužom, ktorý sa mal vziať život obesením.

Alžběta Kolečkářová prežíva bolestivé obdobie. Napriek tomu neplánuje rušiť koncerty.

"Zanechal po sebe nielen zarmútenú partnerku a rodinu, ale predovšetkým dve malé deti, ktorých matkou samoživiteľkou sa Alžbeta zo dňa na deň stala. Deťom už to nejako vysvetlila. Ale, samozrejme, čo sa skutočne stalo, chlapcom poriadne vysvetlí, až budú väčší. Z úcty k fanúšikom a usporiadateľom nebude Alžběta s kapelou rušiť žiadne koncerty a všetky akcie sa odohrajú podľa pôvodného plánu. Prvé vystúpenie tejto sezóny sa uskutoční 30.4 na Korunní pevnůstce v Olomouci. Alžběta však potrebuje do tej doby nabrať silu a vysporiadať sa s touto neľahkou životnou situáciou," vyjadril sa jej manažér Milan Papežík pre český Blesk. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.