Barbora Švidraňová patrí medzi úspešné slovenské umelkyne, no na mužov šťastie nemá. Po tom, čo si prešla nepríjemným obdobím a sama vychováva synčeka, sa rozhodla, že zmení svoje vnútro, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk.

Barbora Švidraňová Zdroj: MATEJ JANKOVIC

„ZMEŇ SA. Ak ti nevyhovuje kým si, kde si, v akom si fyzickom, psychickom a duševnom rozpoložení, aké je tvoje okolie, práca a ľudia, ktorých stretávaš, len ty sám to môžeš zmeniť. Nikto to neurobí za teba. Ty si musíš zodpovedať na otázky, čo ti v živote vyhovuje a robí radosť. Len ty vieš ako sa naozaj cítiš. Nie si strom, aby si celý život stál na jednom mieste. Pohni sa vpred, aj keď možno stratíš tých, čo nechcú alebo sa boja ísť s tebou. Možno sa vaše cesty už rozchádzajú a možno sa opäť niekde stretnete. Ale tvoja cesta by mala viesť k Tebe. Do tvojho vnútra, do pokoja, spokojnosti, láskavosti, radosti, do mieru. A v mieri si hovej až kým sa ostatní nepridajú. Viacerí mi hovoria, že som sa akosi zmenila. A ja vravím – CHVALABOHU,“ zverila sa Barbora svojim priaznivcom na Instagrame.