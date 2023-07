Mason Smith je otec dvoch detí, vtipný fešák a úspešný influencer. Svoje skúsenosti s výchovou dcér (Berekely a Hadley) sa rozhodol využiť vo svojej tvorbe virálnych videí, ktoré jeho followeri doslova zbožňujú. Mason si neváha vystreliť sám zo seba a nebráni sa ani ženským povinnostiam, ktoré doma hravo zvláda. Jeho dcéry majú 2 a 6 rokov, takže sa s partnerkou doma zaručene nenudia.

"Keď bola moja dcéra Berkeley bábätko, pracoval som 6 dní týždenne. Počas môjho voľného dňa pracovala manželka Shelby ako kaderníčka. A tak sme si s Berkeley začali užívať spoločné soboty. Počas tých dní sme robili to, čo chcela Berkeley. Jasné, že to neboli aktivity, aké by ste očakávali od dospelého muža dvadsiatnika. Rozprávali sme sa pri káve a farbili sme si nechty. Hrali sme sa s farbami na vlasy a tetovačkami," prezradil v rozhovore pre insider.com Mason.

"Začal som si naše dobrodružstvá nakrúcať, malo to byť niečo ako digitálny denník. Nikdy by mi nenapadlo, že by to zaujímalo aj iných ľudí, ale po pár mesiacoch to vybuchlo. Dnes mám na TikToku vyše 2,6 miliónov followerov," žasne Mason, ktorého záujem ľudí o jeho život s dcérkami príjemne prekvapil.

Ženským prácam sa nebráni

Mason je veľmi zaneprázdnený, ale popri práci si vždy nájde dosť času aj na svoje deti. Chce s nimi tráviť kvalitný čas a rád pomôže aj svojej žene v domácnosti. "Je dôležité, aby ma dcéry videli pracovať na niečom, čo vo mne vyvoláva nadšenie. Som hrdý, že môžem byť súčasťou dnešnej generácie otcov. Pracujeme tvrdo, ale robíme to s mierou. Nebojíme sa tráviť kvalitný čas s našimi rodinami, ktoré sú našou prioritou."

Mason túto svoju snahu fantasticky predviedol vo virálnom videu, ktoré patrí medzi jeho najúspešnejšie. Nakrútil v ňom sám seba, ako pred odchodom na 2-dňovú pracovnú cestu zariadi všetko potrebné, aby sa jeho žena necítila zle, že ich opúšťa na dlhší čas. Skoro ráno sa vo videu ponáhľa do obchodu, kúpi deťom aj hračky a malé prekvapenia, aby sa mohli zahrať s niečím novým a uľahčili tak mame náročné chvíle, kedy bude musieť všetko zvládnuť bez manžela.

Mason nezabudne ani na kyticu pre svoju ženu. Keď príde z nákupov domov, rýchlo umyje riad, odloží porozhadzované veci, poskladá vypratú bielizeň, uprace neporiadok, dokonca si sám pobalí aj cestovnú tašku. A napíše aj listy na rozlúčku každej svojej princeznej... Zvyšok si pozrite vo videu, nakrútil aj reakciu dcér a manželky, keď prišli do čistého uprataného domu. Budete dojatí!

Videu dávame 100 bodov! Nájdete ho na ďalšej strane. >>>