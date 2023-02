Kontroverzného víťaza reality šou spoznalo celé Slovensko vďaka relácii VyVolení a má za sebou poriadne škandalóznu minulosť. Po výhre začal viesť divoký život, ktorý ho napokon dobehol a Erik si dokonca posedel vo väzbe. V šou Bez servítky ho mohli diváci vidieť prvýkrát pred dvomi rokmi a práve tam priznal, ako sa jeho život po výhre v roku 2006 zmenil.

Písal sa rok 2006, keď Erik Hilár Lakatošovie vyhral reality šou VyVolení. Zdroj: TV JOJ

"Po VyVolených som si prešiel svojim. Skončil som vo väzbe, šiel som tam za to, že som neodviedol dane z Vyvolených. Odsedel som si 47 mesiacov vkuse. Prešiel som si od narkotík po väzenie," priznal pred dvomi rokmi. To však ani náhodou nebolo všetko. Vo VyVolených sa často prezliekal za ženu a hrdil sa aj väčším poprsím. "Kedysi som bol transexuál. Bral som hormóny, ženské. Estrogén s amfetamínom urobil v tele bordel. Vrátil som sa domov do Svidníka a zabudol som na všetko, začal som fungovať. Učiť sa rozprávať v mužskom rode a chodiť ako chlap," zdôveril sa vtedy v jojkárskej šou, do ktorej sa tento týždeň vracia opäť, o čom informoval aj portál Pluska.sk.