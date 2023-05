Pamätáte si na neskutočne talentovanú Vierku Berkyovú? Po ukončení speváckej show Superstar sa po nej zľahla zem…Nikto o nej netušil až do nedávna, keď sa ozvala na sociálnej sieti kvôli obrovskej kauze herečky a speváčky Márie Bartaloš…Vierka sa presťahovala do zahraničia a stiahla sa do úzadia. Avšak škandál, ktorý obletel internet ohľadom spomínanej herečky, jej nedal spať a musela sa vyjadriť…A to rovno vo videu!

Vierka Berkyová. Zdroj: TV MARKIZA

Vierku si pamätáme ako toho nevinného anjelika s neuveriteľným prenikavým hlasom, zo začiatku ako šedá myška, neskôr ako hviezda celej Superstar…Pozrite sa, ako dnes vyzerá! Patrí ku kresťanskému spoločenstvu, ktoré ospevuje aj Mary Bartaloš…Ľudia proti tomuto “spolku” bojujú a nazývajú ho sektou, keďže majú veľmi extrémistické názory…A Vierka je jeho súčasťou. Jej najnovšie foto nájdete V GALÉRII TU.