Božka sa na Farme prebojovala až do finále, ktoré síce nevyhrala, no získala lásku v podobe vzťahu s Rezom Givilim. Ich vzťah bol ale poriadne divoký a často sa rozchádzali a dávali dokopy, no Candráková verila, že krízy ustoja. Nestalo sa tak a dnes každý kráča vlastnou cestou. Božke ale rozchod rozhodne prospel a dnes žiari viac ako kedykoľvek predtým, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Exfarmárka totiž našla spriaznenú dušu v priateľovi Martinovi, s ktorým tvorí pár už dva roky. Pred pár dňami sa blondínka ukázala na premiére filmu Indián a je vidieť, že sa o seba príkladne stará a je v živote spokojná. Veď uznajte sami v galérii.