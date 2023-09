Známym tváram nebolo všetko jedno. Keď sa dozvedeli, čo ich v novej zábavnej šou Možné je všetko čaká, chceli rovno utiecť zo štúdia, píše markiza.sk na svojom webe.

Diváci si prvú časť novej zábavnej relácie mohli pozrieť v sobotu 2. septembra. Moderátorom šou Možné je všetko je Dano Dangl, ktorý sprevádza celebritnú zostavu v sérii rôznych výziev. Keď sa účinkujúci tesne pred nakrúcaním dozvedeli, že im počas plnenia rôznych úloh v jednotlivých disciplínach hrozia aj menšie zranenia, vystrašilo ich to.

Vo svete sú hviezdy pri tomto formáte na zranenia zvyknuté. Niektorí slovenskí prominenti dokonca chceli štúdio opustiť a utiecť. "To je zaujímavá informácia," usmiala sa váhavo Adela. "Zomreli tam nejakí ľudia, nemáš informáciu?" spýtala sa rovno redaktora. "Rozumiem tomu, niektoré hry sú naozaj akčné..."

Adela Vinczeová v novej markizáckej šou Možné je všetko! Zdroj: TV Markíza

"Točil som 8 rokov Hornú Dolnú a o zraneniach viem svoje," povedal so sebavedomým úsmevom Michal Kubovčík.

"To som nevedel. To mi nikto nepovedal, to znamená, že sa to aj nás bude týkať?" vydesil sa Juraj Kemka. "Tam sú záchranári, bokom, tak možno z nejakého dôvodu," podotkol tajomne redaktor. "Tak ale načo som túto informáciu teraz potreboval počuť, veď to malo ostať utajené," zľakol sa Kemka. "Máš teraz také myšlienky, že opustiť Inchebu?" chcel vedieť redaktor. Kemka prikývol. "Áno, asi to urobím. Čauko," vyhlásil a odišiel.

Medzi účinkujúcimi sa v prvej časti objavili Adam Bardy, Janka Kovalčíková, Adela Vinczeová, Juraj Kemka, Martina Zábranská, Zuzana Kubovčíková Šebová, Tomáš Maštalír a Michal Kubovčík. Diváci plakali od smiechu, bolo sa rozhodne na čo pozerať!