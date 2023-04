Dagmar Patrasová si pred niekoľkými týždňami vyrobila poriadny trapas, keď prisľúbila účasť v živom vysielaní istej českej televízii, kam prišla zjavne indisponovaná. Dáda síce neskôr tvrdila, že mala nedoliečenú chrípku, no zdroje z okolia televízneho štábu to videli inak. Vzhľadom na všeobecne známe Dádine problémy s alkoholom totiž mnohí zdieľali názor, že ak aj do štúdia neprišla priamo pod vplyvom alkoholu, určite bola aspoň "po opici", čo sa odzrkadlilo na jej zjave aj prejave.



V každom prípade toto televízne vystúpenie pred kamerami, ktoré Dáda absolvovala po veľmi dlhej dobe, jej nepomohlo, práve naopak. Prešlo ale niekoľko týždňov a Dáda sa pochválila zábermi s jej manželom Felixom a zdá sa, že u Slováčkovcov je po dusnom období pohoda, o čom informoval aj Šarm.sk. Dáda ale všetkých šokovala aj zmeneným imidžom, ktorí jej naozaj svedčí, čo poviete?