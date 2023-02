Leovi sa v hokeji mimoriadne darí. ,,Fascinuje ma ako sa nikdy nespoliehal na to, že má známych obidvoch rodičov. Aj v škole, aj v športe či v hokeji vždy makal sám za seba, naplno, s pocitom, že chce na sebe pracovať," pochválila nedávno svojho staršieho syna Zlatica. So svojím tímom sa v marci 2022 dostal dokonca do zámoria. Na Floridu sa vtedy so synom vybral aj hrdý tatko Patrik. „Ďakujem, že si chalani môžu plniť hokejové sny, zahrať si zápas na Floride bolo pre nich top a Leo sa vrátil s úžasnými zážitkami,“ neskrývala vtedy nadšenie Zlatica.

Tentoraz Leov tím odletel do Kanady a opäť ho doprevádza ocko Patrik. ,,Čaká nás veľké dobrodružstvo. Paťo s Leom letia do Kanady na hokejový turnaj," pochválila sa pred pár dňami Zlatica, o čom informoval aj portál Pluska.sk. ,,Šťastne v toronte. Smer Quebec. Maminka celý deň na ihlách," napísala vo štvrtok, keď Patrik s Leom šťastne pristáli a spravili si selfie.