Daniela Peštová sa na svojom Instagrame podelila s fanúšikmi o veľmi netradičnú fotografiu zo svojho súkromia. Aspoň vzhľadom na ročné obdobie, keďže tu máme pochmúrny január. Na zábere zo slnečného letoviska Daniela pózuje v slamenom klobúčiku, ležérnej blúzke a džínsovej minisukni, ktorá jej siaha sotva po zadok a odhaľuje jej dokonalé a krásne opálené nohy.

Pochvalné komentáre obdivovateľov nenechali na seba dlho čakať. Sympatické je, že Daniela sa sama zapojila do diskusie. Jedna fanúšička jej pochválila sukničku, na čo Daniela reagovala, že sukňa má viac ako 20 rokov, nasúkať sa do nej bola celkom fuška a teraz ju asi ani nedá dole.

Fanúšička reagovala, že má podobný model sukne, no keďže má 51 rokov, tak ju už nechcela nosiť. V lete to však prehodnotí, pretože nohy má stále pekné a keď môže Peštová, môže aj ona. Daniela na to reagovala, že vek je len číslo a svoju fanúšičku posmelila slovami: "Věk je jen číslo! Takže sukénku určitě nahodit a ty pěkné nohy pěkně ukázat."

Fotografiu Daniely v sexi minisukni nájdete v našej GALÉRII. KLIKAJTE SEM!