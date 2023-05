Herečka, komička, matka dvoch detí a po novom aj manželka známeho scenáristu. Keď Petre Polnišovej pred viac ako 15 rokmi lekári diagnostikovali ochorenie štítnej žľazy, konkrétne zvýšenie funkcie tohto orgánu, musela začať s aktívnym užívaním liekov. Žiaľ, lieky mali mnoho vedľajších účinkov. Petra o nich narovinu porozprávala v podcaste Simony Salátovej 90-60-90, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. „Veľmi si užívam byť ženou, pretože do mojich 8 rokov ma považovali za chlapca. Mala som ‚mamin zostrih‘, takže ja som netušila, že sa dá mať aj dlhé vlasy. Podobala som sa viac na môjho otca a všetci hovorili: ‚Jeeej, to je zlatý chlapček!‘ Aj som bola taký ten chalanský typ, hrávala som sa s chalanmi. Behali sme kade-tade, hrávala som futbal s chalanmi z ulice. Vždy ma to ťahalo k chalanskému svetu a zistila som, že som žena, až niekedy v puberte,“ priznala Polnišová.

Petra Polnišová sa nebojí ukázať v hociakom svetle. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZJ00QbKTP3/

„Dlho som so svojím ženským telom bojovala tak, že som nosila mikiny. Hanbila som sa, že som dievča. Potláčala som svoju ženskosť. V puberte, keď moje spolužiačky už chodili s frajermi, tak som sa hanbila. Mala som pocit, že nie som dievčenská. Som dosť plachý typ a pri chlapcoch, ktorí mi aj tak nadbiehali, som si robila iba ‚srandičky‘, len aby si nevšimli, že som žena a mám prsia. Až neskôr sa to vo mne nejako upokojilo a dnes si to už užívam. Puberta je pre všetky deti, ale hlavne pre dievčatá, náročná. A hlavne teraz. Na sociálnych sieťach sú samé vyfiltrované fotky a týmto, keď si neustále konfrontovaný, je to náročné. Dnešná mladá generácia to mala oveľa náročnejšie ako my,“ dodala Petra.