Odkedy diváci videli časť šou Ruža pre nevestu, v ktorej Tomáš navštívil Petranu a jej mamu, všetci riešili to isté. Prečo mu, preboha, dala iba jednu knedľu?

Tomáš si u Petrany vychutnal vývar z domáceho kohúta a následne sa podávalo mäso s omáčkou a knedľou. „Všetkým som dala iba jednu knedľu, pretože všetci cvičíme. Peťka teda menej, ale chce,” poznamenala pani Barbora. „Knedľa bola jedna a že viac nedostaneme,” reagoval Tomáš so smiechom.

Okamžite sa začali kopiť ,,hejty" na Petraninu mamu, či sa nehanbila potenciálnemu partnerovi svojej dcéry naservírovať na tanier takú chabú porciu. Petrana vysvetlila, ako to naozaj bolo. „Nebol čas na viac jedenia. Nechápem, prečo sa to toľko riešilo, keď boli jasné inštrukcie, že už musíme rýchlo dojesť a naberať málo. A teraz je to použité ako nejaké negatívum voči mojej mamine. Ani cheesecake, čo som upiekla, sme nemali časť zjesť,” odhalila Petrana na Instagrame zákulisie z natáčania a čo im prikázal štáb, píše Plus JEDEN DEŇ.