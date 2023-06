Len pred nedávnom sme sa dozvedeli, že sa sexi kráska Petrana a podnikateľ Tomáš rozišli. Rozchod bol obojstranný, exženích v najnovšom rozhovore pre Refresher opísal, ako celé ich odlúčenie prebiehalo…Neustále sa hádali, tak ju nechal samú v jeho byte v Bangkoku a išiel za kamarátmi, zatiaľ čo ona sa pobalila a odišla na hotel. Obidvaja pochopili, že to takto nebude fungovať a rozhodli sa, že sa rozídu…Iniciovali to teda obaja. Petrana sa objavila už vo viacerých podcastoch, no tentokrát prijala pozvanie do pikantnej relácie, kde prezradila mega pikošky…

Petrana. Zdroj: instagram.com/petranagala, TV MARKIZA

Relácia s názvom K-FUN od rádia VIVA Petranu pozvala k nim do horúceho kresla a Petrana povedala na plné ústa, aký bol sex s Tomášom. Z tohto sa vám oči pretočia aj desaťkrát…Jej odpoveď nájdete V GALÉRII TU.