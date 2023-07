Postava Nely Pociskovej v jojkárskom seriáli z nemocničného prostredia našla skutočnú lásku a porozumenie až po boku Alexandra Bártu, s ktorým v seriáli čaká dieťatko, píše Plus JEDEN DEŇ.

Aktuálne sa natáčajú nové časti Nemocnice a práve Nela zverejnila fotku z natáčania, ktorou prekvapila fanúšikov. „Nemocnica sa nekončí, len Rebeka ide na materskú. Dnes som tu posledný deň,“ uviedla Nela, čím šokovala fanúšikov. Pred pár dňami napísala k sérii fotiek: „Rebeka sa lúči, tri roky v @nemocnica_tvjoj, toľko skvelých bytostí, kolegov a umelcov, ktorých som spoznala, toľko zážitkov, toľko emócií, toľko spomienok mi ostane… som veľmi VĎAČNÁ , a ďakujem za túto skvelú jazdu, moja postava končí pretože sa chystám na nový projekt, Nemocnica však stále pokračuje a ja si vážim všetky správy, ktoré mi od Vás prišli."

Zdroj: tv joj

„Postava obľúbenej doktorky Vargovej odchádza zo seriálu Nemocnica, pretože je tehotná. Pozorný divák vie, že jej tehotenstvá nedopadli najlepšie a doktorka Vargová sa tentoraz rozhodla, že nič nenechá na náhodu a urobí všetko pre to, aby dieťatko donosila. Herečka Nela Pocisková však v televízii JOJ nekončí. Prijala ponuku do pripravovaného seriálu,“ prezradila okrem iného pre Plus JEDEN DEŇ PR manažérka TV JOJ Katarína Nosková.