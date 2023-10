Už sú to viac ako tri mesiace, čo sympatická mama dvoch dospelých detí bola u svojej kaderníčky v Bratislave. Adriana sa vtedy so svojou novou frizúrou pochválila aj fanúšičkám na Instagrame, no namiesto pochvaly sa dočkala studenej sprchy. Viditeľne tmavšie vlasy u žien nezožali úspech, čo exmoderátorke dali nemiestne pocítiť. Teraz sa Adriana opäť vybrala do svojho obľúbeného kaderníctva a s výsledkom sa opäť pochválila na Instagrame.

"Zo Slovenska vždy odchádzam spokojná," napísala exmoderátorka odkazujúc na žienky, ktoré sa jej v bratislavskom salóne starajú o vlasy. "Opäť blondie... lebo ja to takto chcem...," narážala zrejme na poslednú skúsenosť s negatívnymi ohlasmi na Instagrame. Tie sa však tentoraz nekonali. Foto V GALÉRII TU.