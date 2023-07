Matka aktuálne najmladšieho potomka predsedu parlamentu Borisa Kollára (57), blondínka Laura Vizváryová (28), si užíva vytúženého synčeka plnými dúškami. Mamičkovské povinnosti však na krátku chvíľu vymenila za sladký relax v luxusnej reštaurácii a v spoločnosti známeho multiotecka! Kráska priviedla na svet v poradí trináste dieťa multiotecka 6. júla cisárskym rezom, aj keď si podľa vlastných slov veľmi želala zažiť pocit prirodzeného pôrodu, píše PLUS JEDEN DEŇ. Chlapček dostal nezvyčajné meno Abner, ktoré je hebrejského pôvodu a znamená „otec svetla“.

Laura už po pôrode zverejnila fotku svojho malého princa, ako spokojne spinká v luxusnej postieľke. Vtedy však ešte tvár Abnera zakryla rozmerným srdiečkom. Novopečená mamička je však dva týždne po zákroku opäť fit a vo forme. Dôkazom toho je aj jej najnovšia fotografia na sociálnej sieti. Dlhonohá blondínka sa totiž pochválila roztomilou snímkou, kde zároveň ukázala aj svojho malého synčeka v plnej kráse.

Kollárov nový objav - Laura Vizvaryová je poriadna sexica. Zdroj: IG/L.V.

„Prvá vychádzka s mojím miniparťákom,“ pripísala k fotke, kde ju vidno v romantických volánových šatách a so synom na rukách. A nielen to! Kollárova Laura všetkých prekvapila, keď zverejnila snímku, ako už zarezáva v práci. V odvážnych minišatách predviedla, že aj po pôrode sa môže pýšiť ukážkovou postavou.

Blondínka popri mamičkovských povinnostiach evidentne stíha aj príjemný oddych. Začiatkom týždňa si totiž vychutnávala romantickú večeru v luxusnej bratislavskej reštaurácii KOGO, a to priamo v spoločnosti predsedu parlamentu Kollára!

Dôkazom toho je tajuplná snímka, ktorú kráska zverejnila na sociálnej sieti. Na fotke vidno nielen to, akú gurmánsku lahôdku si Laura dopriala, ale aj dôležitý detail, že pri nej sedí muž v bielej košeli na ruke so zlatým a červeným náramkom, aký vlastní práve šéf parlamentu. Netradičný šperk nosí politik na zápästí už dlhé roky a stal sa jeho poznávacím znamením. V súvislosti s romantickou vychádzkou s mladou Laurou sme kontaktovali aj Borisa Kollára, no do uzávierky na naše otázky neodpovedal.