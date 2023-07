Je to už dávnejšia minulosť, no Zuzana Krónerová na to nemilé prekvapenie doteraz nezabudla. „Bolo to v auguste 1968, keď do Československa vtrhla invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Mala som vtedy šestnásť rokov. Bol to pre mňa šok, až taký, že som úplne prestala jesť, pila som iba vodu. Trvalo to celý týždeň, až sa moji rodičia obávali o moje zdravie. Medzitým som, samozrejme, behala po ulici a vylepovala plagáty proti okupantom.

Bola som aj pri Univerzite Komenského bezprostredne po tom, ako na jej schodoch zastrelili sedemnásťročnú Danku Košanovú. Bolo to strašné,“ spomína si Krónerová. Preto sa po večeroch snažila upokojiť pletením. „Dodnes nechápem, ako je to možné, že som uplietla sveter. Odvtedy som to už nikdy nedokázala,“ smeje sa pani herečka, ktorú má rado nielen slovenské publikum, ale aj to české. „V tom čase som tuho premýšľala aj o emigrácii. „Napokon som sa rozhodla tak, že neodídem, lebo som zvedavá, ako to tu dopadne.