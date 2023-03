Boris Kollár sa zatiaľ oficiálne priznal k dvanástim deťom. Počet jeho ratolestí bude, zdá sa, čoskoro opäť väčší. Matkou jeho ďalšieho potomka by podľa našich informácií mala byť jeho aktuálna favoritka Laura Vizváryová. Podnikateľka s módou je už slobodnou matkou a svojho času sa snažila uspieť v slovenskej verzii X Factora. Aktuálne má však príjemnejšie starosti. Už nejaký ten mesiac sa v kuloároch šušká, že je tehotná.

Laura sa objavila aj v speváckej súťaži. Zdroj: TV JOJ

A je to naozaj tak! Reportér PLUS 7 DNÍ ju vo štvrtok poobede stretol, ako si vykračuje pred jej obchodom na Laurinskej ulici v Bratislave. Mala na sebe pohodlné čierne nohavice, tričko i čierny sveter, pod ktorým sa črtalo väčšie bruško. Vyzerá to, že je už v pokročilom štádiu tehotenstva. Hoci doteraz tehotenstvo oficiálne nepotvrdila, zdá sa, že v súkromí sa na príchod novej ratolesti poctivo pripravuje. Nedávno totiž zverejnila záber, kde si prezerala luxusné detské postieľky pre bábätká.

Koľko detí Boris Kollár má, začína byť ťažká matematika. Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa totižto minulý rok podarilo zistiť, že politik sa stará aj o ďalšie dve deti, pri ktorých by málokto tipoval, že by mohli byť jeho. Ich matkou by mala byť kolotočiarka Ľudmila Kudriová, s ktorou randil Kollár v minulosti, keď mala brunetka šestnásť rokov. Tajiť otcovstvo nie je u boháča nič nové. Niektoré deti zapieral aj v minulosti, priznal ich až pred vstupom do politiky.