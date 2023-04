Najznámejší multiotecko, šéf parlamentu Boris Kollár, má zatiaľ oficiálne dvanásť detí s desiatimi ženami, no krúti sa aj okolo ďalších. Naposledy ho na viedenskom letisku nafotili s Laurou, ktorá sa svojho času snažila uspieť v slovenskej verzii X Factora, po šou porodila syna a dnes žije ako slobodná matka. A čoskoro na svet privedie ďalšie dieťa. Otcom jej druhého potomka má byť práve Kollár. Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa podarilo v decembri minulého roka zistiť, že politik sa stará aj o ďalšie dve deti, pri ktorých by málokto tipoval, že by mohli byť jeho. Tajiť otcovstvo nie je u boháča nič nové. Niektoré deti zapieral aj v minulosti, priznal ich až pred vstupom do politiky.

NOVÁ VILA A LUXUSNÉ AUTO Podľa katastra vlastní Kudriová dom bez hypotéky. Vozí sa na Mercedese Benz GLE 300 d, ktorého cena sa pohybuje od 75-tisíc eur. Zdroj: VLADO BENKO JR./PLUS 7 DNÍ

A zdá sa, že aj nemožné môže byť možné. Podľa viacerých indícií by mal byť politik otcom ďalších dvoch detí, ktoré verejnosť nepozná. Slovákom je však známa matka oboch ratolestí. Ide o dvadsaťsedemročnú „kolotočiarku“ Ľudmilu Kudriovú, s ktorou randil Kollár v minulosti. Keď mala brunetka šestnásť rokov, vybral sa s ňou na dovolenku na ostrov Cyprus. Ostali v kontakte a náš fotoreportér Borisa Kollára v apríli minulého roka prichytil u nej na návšteve. Vládnym autom sa vtedy vybral do obce Blatná na Ostrove, ktorá je vzdialená od Bratislavy približne pol hodiny cesty autom. Ľudmila tam žije v rodinnom dome spolu s otcom Romanom, mamou Monikou a bratom Frederikom, ale aj s dvoma ďalšími malými deťmi. S Kudriovou nemá Boris Kollár problém vybehnúť na kávu v Bratislave, v minulosti ich pristihli pri podniku nachádzajúcom sa pred Národnou radou Slovenskej republiky. Zdroje blízke Ľudmile ju opisujú ako celkom milú osobu. „Má zaujímavý hlas, ale neustále sa stráži, mení sociálne siete a dáva si pozor na to, čo povie,“ dozvedeli sme sa od Kudriovej rodinného príslušníka.