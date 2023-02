Skoro nikto ani len netušil, že po rozchode s Norikou si Braňo našiel svoju spriaznenú dušu. Je to už desať rokov, čo si ikonickí Mojsejovci v novembri 2012 povedali definitívne zbohom. Závislosti na alkohole sa zbavil a už niekoľko rokov sa ho ani len nedotkol. Toto obdobie si užíva a málokto vie, že sa po jeho boku nachádza jeho priateľka, láska Janka.

Braňo Mojsej. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmTTTWvtewA/

Súkromný život si Braňo napriek pravidelnému postovaniu na instagram stráži, avšak sem tam niečo odhalí.