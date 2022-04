Veronika Žilková zažila to, čo nečakala ani v najhoršom sne. Spolu s dcérou a manželom sa vybrali na luxusnú dovolenku do Dubaja, kde si užívali spoločne strávený čas ako celá rodina pokope. Po návrate ju doma čakalo nemilé prekvapenie. Len niekoľko dní po tom, čo si na dovolenke s manželom, Jánom Stropnickým, užívali jeden druhého, jej prišiel mail s oznámením, že sa s ňou rozvádza. Už vtedy mala Veronika tušenie, že za tým môže byť niekto tretí, no nemala ešte nič potvrdené.

Prešlo iba pár dní a jej zlé tušenie sa napokon naplnilo. Ako informuje Plus sedem dní, jej manžel má skutočne milenecký pomer a to rovno s kolegyňou priamo v Izraeli, kde pôsobí ako veľvyslanec, s konzulárnou referentkou Markétou Horňákovou. Tá je od neho o tridsať rokov mladšia! Ako priznala samotná Veronika, nevera ju koniec koncov až tak veľmi neprekvapila. Dokonca sa s dotyčnou predtým niekoľkokrát stretla, keďže ako jeho manželka ho pomerne často navštevovala. Viac prekvapený by mohol byť Stropnického zamestnávateľ, teda Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, pretože pán veľvyslanec zrejme porušuje etický kódex, ak si teda ako ženatý začal vzťah s podriadenou pracovníčkou veľvyslanectva. Veronika a jeho nová milenka majú dokonca spoločnú fotografiu ešte z času, keď Veronika nemala ani poňatia, že ju jej manžel práve s ňou podvádza!

