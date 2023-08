Už to budú 4 roky, odkedy sme sa rozlúčili s legendou Karlom Gottom. Jeho odchod zasiahol nielen Česko a Slovensko, ale aj mnoho iných zahraničných krajín, kde predvádzal svoj nenapodobiteľný spev. Síce sa pred médiami nezdráhal žiadnej otázky, do svojho súkromia si nepustil len tak hocikoho. Bola o preňho veľmi citlivá téma a až po jeho smrti vyplávali najavo nové skutočnosti.

Ivana Gottová, Karel Gott Zdroj: https://www.instagram.com/karelgottagency/

S touto skutočnosťou prišla jeho najstaršia dcéra Dominika, ktorá sa Karlovho dedičstva nedočkala a bola vyškrtnutá zo závetu. „Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,” prezradila Dominika. Mamou údajného syna českej speváckej legendy má byť niekdajšia láska Alice Kovácsová. Foto syna nájdete V GALÉRII TU.