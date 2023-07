Čo vaša mladšia dcéra Tánička (14), vyzerá to tak, že pôjde vo vašich šľapajach?

– Tánička dnes chodí na gymnázium, je umelecky orientovaná, ale ešte neviem, akým smerom sa vyberie: možno to bude réžia, možno niečo iné. Uvidíme...

Staršia Ivanka vyštudovala architektúru a minulý rok dokonca vydala vlastnú knihu. Ako ste prežívali ako mama tento jej úspech?

– Úspechy svojich detí veľmi neprežívam, pretože pre mňa ako mamu úspechy nie sú dôležité. Pre mňa je dôležité, aby moje deti boli šťastné, aby robili to, čo ich baví.

Medzi dievčatami je väčší vekový rozdiel, ako spolu vychádzajú, mali niekedy aj nezhody?

– Majú veľmi rozdielne povahy, niekedy sa smejeme, že keby boli vekovo pri sebe bližšie, tak by sa možno oveľa viac hádali. Som si istá, že Tánička by Ivku utláčala a dirigovala, lebo Tánička je náš malý generál. Ivanka je zase veľmi krehká, tichá a introvertná.

Manžel sa venuje nábytkovému dizajnu. Ako ste na tom s dizajnom vy, máte taký ten „cit“ alebo nie?

– Ako sa hovorí, obuvník chodí bosý, tak to úplne platí u nás: v našom dome bolo zariaďovanie vždy na poslednom mieste, napriek tomu, že Ivan má nábytkovú firmu. Ja, samozrejme, mám zakázané čokoľvek vylepšovať alebo nakupovať do domu, ale priznám, že toto si celkom užívam, rada to nechávam na Ivana. (Smiech.)

S manželom ste spolu už 31 rokov. Čím to podľa vás je, že vám to tak dlho a dobre klape?

– Na toto je veľmi ťažké odpovedať. Samozrejme, že ako v každom vzťahu, tak aj v našom sú úžasné chvíle a starosti, s ktorými bojujeme. Myslím si, že problém rozpadajúcich sa vzťahov je v tom, že ľudia si väčšinou myslia, že by mohli mať niečo viac alebo niečo lepšie. Zásadne chcú vždy niečo iné ako to, čo práve majú, a to, čo práve majú, si nevážia. Ako hovorí pani Emília Vášáryová, to, čo nemám, mi nechýba. Samozrejme, sú vzťahy, kde sa vydržať nedá. A vtedy je určite lepšie sa rozísť, ako sa trápiť.

Nedávno uzrel svetlo sveta film, v ktorom ste boli nielen producentkou, ale zahrali ste si aj hlavnú postavu. Aké to je mať takéto dve dôležité úlohy?

– Je to náročné a aj nevďačné. Ale mňa tento proces baví – byť pri tom, ako niečo vzniká, a priviesť dielo až do konca. Je pre mňa náročné pozerať sa na seba, som k sebe kritická, to je asi na tom celom najťažšie.

Hlavná postava sa rozhodne splniť si sen a ide za dobrodružstvom. Ako to prežívate vy? Sú sny, ktoré si chcete splniť?

– Ja snívam neustále. Napokon všetky veci, ktoré sa nám stanú, sa udejú najprv v našej hlave. Momentálne som sa snívania na chvíľočku vzdala, resp. som opatrná, lebo sa bojím, že sa mi splní všetko, čo si vysnívam. (Smiech.)

Prezraďte na záver čitateľkám, čo robíte pre svoju psychickú pohodu?

– Snažím sa vážiť si obyčajné veci, vnímať ich a užívať si ich. Nie som typ, ktorý na to, aby bol šťastný, potrebuje chodiť do New Yorku na nákupy, ani typ, ktorý má hodnotu iba vtedy, keď sa zrkadlí v iných ľuďoch. Som spokojná, lebo mám seba, som to ja, na koho sa môžem vždy obrátiť. Som to ja, kto ma vždy podrží, a som to ja, kto ma má najviac rád.



Prezradila o sebe:

✔ Ktorý letný festival máte najradšej?

Pohodu.

✔ Čo si nikdy nezabudnete so sebou pribaliť na dovolenku?

Knihy.

✔ Obľúbená letná destinácia?

Štrbské Pleso a Kremnica.