Dcéra tanečníka Fredyho Ayisiho Vierka a známy fitnestréner Jany Landl sa dali dokopy minulý rok. Na jeseň o svojom vzťahu EVE exkluzívne porozprávali v rozhovore s tým, že hoci sa dlhé roky navzájom registrovali, všetko zmenilo osudné stretnutie.

"Úplnou náhodou sme sa stretli v reštaurácii. Začali sme sa baviť o spolupráci, dohodli si večeru a zvyšok je už história,“ povedala pre magazín EVA Vierka a Jany ju doplnil. "Keď som ju v tej reštaurácii videl, prišla s ňou taká aura a obrovská energia, ktorú som veľmi pocítil. Pre mňa je vyžarovanie veľmi dôležité. Žena môže byť aj neviemako krásna, keď nemá auru, pre mňa to nie je,“ porozprával.

Krásny pár spájala najmä láska k tancu a oboch tiež zaujíma sebarozvoj. Pristalo im to spolu a tvorili jednu z najkrajších dvojíc v šoubiznise. Potom však prišla nečakaná správa o ich rozchode. Nový Čas si v marci 2023 všimol, že dvojica sa na Instagrame prestala sledovať a už nezverejňovali ani zamilované fotografie. Vierka rozchod nijako nezatĺkala.

"Áno, momentálne sme už od seba. Bez nejakých terajších emócií a detailov môžem povedať iba toľko, že sme spolu prežili mnohé krásne chvíle, dobrodružstvá a romantické momenty. Ale máme rozličné názory na určité hodnoty. V tomto bode svojho života už hľadám niečo stabilnejšie, istejšie a trvalé,“ naznačila dcéra Fredyho Ayisiho.

Dnes je opäť všetko inak? Sú znovu spolu?

Naznačili to zábery na Instagrame, ktoré obaja zverejnili na svojich účtoch. Obaja sú aktuálne v New Yorku a zverejnili zábery s rovnakým výhľadom z hotela. "Takmer som zabudla, ako veľmi milujem New York," napísala Vierka. Pozrite si FOTO v galérii!