Príbeh Marvina a Ivana je výnimočný. Je to príbeh o rodine, ktorá sa v roku 2008 presťahovala do Švédska. Dve deti, otec a matka, ktorá sa rozhodla pre "coming out" a veľmi náročný proces tranzície zo ženy na muža. Samozrejme, je to úplne iné, ako keby žili na Slovensku. Na ulici, kde bývajú, aj v škole, kam chodia ich deti, sú dvaja otcovia či dve mamy normálna vec. Príbeh Horátovcov napísal aj portál Madam Eva.sk.

Politika, ktorá do toho presiakla, sa nás snaží dehonestujúco presvedčiť, že sú to novodobé výmysly, ktoré vymývajú mozgy nám aj našim deťom. LGBTI ľudia tu však vždy boli. Aj o tom je film Šťastný človek. Zdroj: Šťastný človek, Michal Stašák

"Ja som do nejakých svojich 25 rokov ani nevedel, že nejakí transmuži vôbec existujú. Vedel som, že existujú lesby, ktoré fyzicky pôsobia maskulínne, a to bolo jediné, čo sa blížilo nejakému konceptu transmuža v mojom ponímaní,, až do momentu, keď som sa „vyautoval“, ani kopa mojich známych netušila, čo to vlastne je. A keď neviete, čo to je, prečo sa cítite tak, ako sa cítite, je strašne ťažké s tým niečo robiť. Človek prechádza pocitom neustáleho diskomfortu, frustrácie, snaží sa na to nemyslieť, niekedy sa to darí, niekedy nie," prezradil Marvin. Ako vôbec prebieha proces tranzície, či sa s novou situáciou v rodine vysporiadali dcéra a syn a samozrejme manžel Ivan, rieši intímny dokument ktorý natočila Soňa G.Lutherová. Nový slovenský dokumentárny film Šťastný človek je výnimočný počin ktorý je práve v kinách a čoskoro ho uvedie HBO Max.