Neprehliadnuteľná Žilinčanka, ktorá sa zviditeľnila v zoznamovacej šou Take Me Out, pod srdcom nosí dcérku. "Naša princezná rastie ako z vody! V 7. mesiaci váži 2 kilogramy a ja snáď TONU! Ale tak hlavné je, že sme 100% zdravé!! Vraj by mala vážiť ku koncu 9. mesiaca 3,5 kilogramu, tak dúfam, že sa zvyšné mesiace nerozrastie až natoľko, že potom ju budem mať problém porodiť,“ zverila sa pred pár dňami Zuzanita, ktorá kvôli nečakanému tehotenstvu preložila svadbu so snúbencom Zoltánom. >>>