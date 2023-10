Krásna speváčka si počas boja s chorobou vytrpela svoje, no po náročnej liečbe jej opäť vyšlo slnko. V apríli sa dokonca zasnúbila a v júni vydala za svoju lásku, herca Vlastimila Burdu. Ten sa od smrti jeho manželky po prvýkrát verejne vyjaril. „Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne zmierňuje pocit, skôr viera, že Paťke je už lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne a dokonca s vtipom a jej krásnym úsmevom. Bola silná ako málokto. Nikdy sa počas zákernej choroby na nič nesťažovala. Zvládla aj to, čo občas nezvládnu ani zdraví a nakoniec zvíťazila. Neodišla sama. Bola, je a bude naďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za teba, Pati,“ vyznal sa na sociálnej sieti Burda, ktorý stál po Patríciinom boku v dobrom aj v zlom.

Patrícia bola nesmierne statočná. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoE4zfasZLH/

Zarmútený manžel tiež zverejnil parte. Posledná rozlúčka so speváčkou, ktorá svoj boj so zákernou rakovinou prehrala 1. októbra bude v sobotu, 7. októbra v Ostrave.