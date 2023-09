Krásna influencerka, Ráchel Karnížová, sa pred niekoľkými týždňami prihlásila do romantickej show Love Island. Pre divákov to bolo veľkým prekvapením, keďže len nedávno vyšla na povrch so závažnými obvineniami voči svojmu ex a následne na to tvrdila, že od mužov chce mať na istý čas svätý pokoj. Avšak od septembra ju môžeme vidieť na televíznych obrazovkách, ako si na ostrove lásky hľadá potencionálneho partnera.

Ráchel Karnížová. Zdroj: instagram.com/rachellkka/

Ráchel sa najprv dala dokopy s Luom, avšak diváci ju "presunuli" k potetovanému Sandrovi. Nakoniec ostala sama…Nikto si ju totižto pri párovaní nevybral. Moderátorka sa jej opýtala, čo si o tom myslí, jej odpoveď vás poriadne šokuje.