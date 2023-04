Ako sám povedal Tomáš v romantickej show Ruža pre nevestu, Virgínia patrí medzi najkrajšie ženy vo vile. A nemôžeme nič iné, len súhlasiť! Virgínia Buberníková je prekrásna inteligentná žena, ktorá svojím šarmom očarí takmer každého muža. Je jasné, prečo išiel Tomáš pri pohľade na ňu “do kolien”- pozrite sa na jej najnovšiu foto!

Virgínia Buberníková a Tomáš Tarr. Zdroj: TV MARKIZA

Show Ruža pre nevestu sa dotočila už pred niekoľkými týždňami, avšak my diváci to budeme sledovať ešte niekoľko ďalších týždňov, kým sa dozvieme, kto si napokon “ukradol” srdce Tomáša. Virgi je momentálne v jeho najvyššej topke, v poslednej epizóde mali rande, na ktorom bolo jasne vidieť, že to medzi nimi poriadne iskrilo. Pozrite sa, čo zverejnila ale teraz! Fúha, tak toto! Foto v obtiahnutých legínach a s dokonalým mega zadkom nájdete V GALÉRII TU.