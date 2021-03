Herečka Renáta Názlerová je "bacuľkou" už odmalička. Mnohí sa do nej v minulosti navážali, aby so sebou niečo robila, nech zmení stravu, nech sa začne hýbať, nech schudne, že to nie je zdravé. Ona sa s tým naučila žiť a dokonca napísala aj knihu Tučibomba, no a čo?, rozprávajúca o hrdinkách s kilami navyše, ktoré si zaslúžia obdiv a lásku. Advokátka zo Súdnej siene dokazuje ženám, že aj keď nemajú miery 90-60-90 sú krásne, majú právo byť milované a aj ony sa môžu cítiť vo svojom tele dobre. Niekedy to totiž nie je zapríčinené tým, že denne do seba pcháme hamburger, koláče a pijeme na litre sladké vody, ale za nadváhou sú ukryté napr. zdravotné ťažkosti.

Renáta Názlerová Zdroj: instagram.com/Renáta Názlerová