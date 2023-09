Portugalskí futbalisti, s ktorými naši reprezentanti v piatok po výbornom výkone prehrali 0:1, zostali v Bratislave až do soboty. Pozrite sa, ako hviezdny tím okolo Cristiana Ronalda býval.

Futbalisti Portugalska pricestovali do Bratislavy vo štvrtok popoludní. Z letiska išli hneď do jedného z najluxusnejších bratislavských hotelov na brehu Dunaja, kde zostali až do soboty, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Podľa zdroja denníka bývali hráči v klasických izbách, väčšinou po dvoch, len Ronaldo bol sám v Junior Suite. K personálu bol vraj veľmi milý. Tím nemal žiadne mimoriadne požiadavky, jedna však bola predsa prekvapujúca. V deň príchodu požadovali 80 kíl a ďalší deň 40 kíl ľadu. Jednu izbu mali prerobenú na masážnu miestnosť.

Pokiaľ ide o jedlo, mali vlastného kuchára, ale ochutnali aj hotelové menu. Zaujímavosťou je, že na stole nesmelo nikdy chýbať nakrájané avokádo, rôzne druhy orieškov a červené ovocie, napríklad jahody, maliny či čučoriedky.

Ešte jedna zaujímavosť: Podľa zdroja denníka mali na chodbe pri izbách vždy tri termosky s horúcou vodou ochutenou kamilkou, citronelou a lipou a tiež termosku s teplým mliekom.