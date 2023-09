Ďalší vzťah Agáty Hanychovej (38) je minulosťou. Nevydržalo jej to ani s Jaromírom Soukupom (54). Aj on sa tak zaradil medzi oteckov, s ktorými má influencerka dieťa, ale nežije s nimi. Je logické, že veľa ľudí zaujíma, čo v skutočnosti stálo za krachom páru, ktorý sa navonok snažil tváriť ako ten najharmonickejší pod slnkom.

Boli spolu len rok a pol, ale napriek tomu toho stihli celkom dosť. Priznaním svojho vzťahu pred rokom a pol prekvapili Česko aj Slovensko. Z ich veľkej lásky dokonca vzišla dcéra Rozárka. Lenže teraz je koniec! Modelka priznala, že so Soukupom už pár netvorí.

"Je niečo, čo vám ako svojej instarodine dlžím povedať ako prvej," napísala Hanychová na sociálnej sieti. "Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozdelili a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí došli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka," priznala mama troch detí Agáta.

Tento rozchod nazvala "životnou prehrou," na ktorej nesú vinu obaja. Niekoľko slov venovala aj priamo Soukupovi: "Jaromír, tebe ďakujem za rok a pol krásneho vzťahu a za našu nádhernú dcéru. Vždy budeš súčasťou môjho života, len už nie ako partner, ale ako skvelý tato našej Rózi," dodala ešte Agáta.



Vyfiltrovaná Agáta Hanychová v Marbelle, na tejto fotke by ju málokto spoznal. Zdroj: Instagram/agatahanychova

Agáta rozchod s otcom svojho tretieho dieťaťa vníma podľa svojich slov ako životnú prehru. Podľa informácií eXtra.cz je za všetkým drsná hádka a možno nevera. „To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu," napísala Agáta na Instagrame. "Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ dodala Hanychová.

Redakcia eXtra.cz ako prvá naznačila, že k rozchodu malo dôjsť už v Španielsku, kde pár trávil väčšiu časť leta. Práve tam totiž malo dôjsť k hádke, ktorá znamenala konečnú pre ich ďalšiu budúcnosť. "Agáta s Jaromírom sa v Španielsku strašne pohádali. Prebehla tam šialená scéna, Soukup sa zobral a vrátil sa do Česka o niekoľko dní skôr," popísal zdroj redakcii eXtra.cz. Odvtedy sa partneri nevideli.

Zatiaľ čo Agáta sa doma starala o svoje deti, Soukup trávil čas v práci, kde sa pokúša zachrániť svoje mediálne impérium, ktoré sa mu doslova rozpadá pod rukami. V kuloároch šoubiznisu sa dokonca hovorí aj o tom, že do ich vzťahu mala vstúpiť tretia osoba. Redakcia eXtra.cz sa spýtala priamo Soukupa, či je to pravda, do vydania článku im ale neodpovedal. Podľa ich informácií by malo ísť o ženu, s ktorou bol mediálny magnát v minulosti spájaný.