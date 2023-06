Praha je vaše rodné mesto, kde žijete a pôsobíte dodnes. Čo sa vám na nej najviac páči?

– História a to, ako krásne dokážu reštaurátori opravovať fasády historických budov. Aj skutočnosť, že v poslednom čase vzniká množstvo krásnych parkov a všade sa sadia nové stromy. Z toho sa veľmi teším. Máme tu aj veľa krásnych divadiel. Je to až nevídané a som na to veľmi pyšná. (Úsmev.)

Ovládate veľa cudzích jazykov, vraj ste si k nim našli vzťah vďaka babičke. Aké spomienky máte ešte na ňu?

– Babička je neuveriteľná. Hovorí azda deviatimi jazykmi a dlho ich učila na právnickej fakulte. Mala vždycky trpezlivosť a veľmi ladne ma priviedla až k štátniciam. (Úsmev.)

Cudzie jazyky ste študovali aj v zahraničí. Ktoré z miest z tých čias vás upútalo najviac?

– Milujem Londýn a New York. Tam som sa do školy vždy rada vracala. Bavia ma aj rozdiely v angličtine v rôznych krajinách. (Úsmev). Okúzlilo ma aj Nemecko a zopárkrát som vycestovala aj do školy vo Francúzsku. Keď sa obzerám späť, pripadá mi to, že som asi ozajstný cestovateľ. (Smiech.)