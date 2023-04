Pokračovanie úspešnej romantickej show, v ktorej hviezdil Honzik Novotný, je tentokrát o niečo drsnejšie…Tomáš Tarr sa v poslednej epizóde musel nečakane rozhodnúť pre jedno dievča, ktoré definitívne z vily odíde…Takže odišli rovno dve! Jedna počas spoločného rande a druhá pri klasickom ceremoniáli…Avšak na konci časti prišiel obrovský šok, či dokonca škandál…

Ruža. Zdroj: TV MARKIZA

Diana obvinila jednu súťažiacu, že má doma frajera. Vo vile sa o tom šuškalo už dlhšie, dokonca sa k tomu vyjadrilo niekoľko dievčat, že by to mala byť pravda…Avšak teraz prišlo o niečo tvrdšie obvinenie. S frajerom si má volávať cez tajné zariadenie každý večer, o čom nevie ani Tomáš, ani štáb…?! Kto to je a ako s dotyčným voláva?! Dozviete sa to V GALÉRII TU.