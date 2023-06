Prsteň získala napokon mladučká Petrana Galatea z Bratislavy. Tomáš teda “opustil” jeho druhú favoritku Mirku, ktorá to znášala až podozrivo v poriadku…Nevyronila ani jednu slzu! Po skončení show sa Tomáš rozhodol ostať na Slovensku a odchod do jeho bydliska, do ďalekého Thajska, tak odložil…Býval u Petrany a chceli si vyskúšať, ako to medzi nimi funguje v reálnom živote.

Snúbenci. Zdroj: TV MARKIZA

Spoločne sa tak po show pobrali spolu do Petraninho bytu, kde sa šarmantný podnikateľ rovno aj presťahoval…Sexi modroočka má byt v lukratívnej časti, pozrite sa na ich hniezdočko lásky…FOTO nájdete V GALÉRII TU.