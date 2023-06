Romantická show Ruža pre nevestu už pozná víťazku. Tomáš si vyberal z dvoch krásnych slečien, z veterinárky Mirky a z youtuberky Petrany. V semifinále nás opustila Terezka, ktorá si po vypadnutí poriadne poplakala…

Ruža pre nevestu. Zdroj: TV MARKIZA

Finále bolo veľkolepé, vidieť sme mohli dve ultra romantické randíčka- aj Mirka a aj Petrana si užili horúce chvíle vo vírivke so sexi Tomášom…Ktorú si ale nakoniec vybral? No predsa jeho najväčšiu favoritku, s ktorou už odleteli k nemu domov- do Bangkoku do Thajska! Aha na tie zamilované zábery z Thajska, odpadnete! Meno výherkyne a všetky spoločné foto zamilovaného a zasnúbeného páru nájdete V GALÉRII TU.