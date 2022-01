Obdobie covidu a lockdownu prinieslo mnoho obmedzení. No kto chcel, našiel v ňom aj príležitosť skúsiť niečo nové či venovať sa tomu, na čo za iných okolností nie je dosť času. A to je presne Zuzkin prípad! Slávna herečka sa rozhodla využiť ho na posilnenie zdravia. Darí sa jej to na jednotku a za odmenu sa pýši krásnou postavou. Okrem toho má stále dostatok energie na všetky svoje aktivity. Keďže jej profesionálna práca pred kamerou bola vplyvom pandémie obmedzená, vrhla sa na tvorbu vlastných videí, ktoré pridáva na sociálne siete. Rady ohľadom toho, ako sa udržiava v dobrej kondícii, si tak nenecháva len pre seba.

Dá sa povedať, že zo Zuzky sa tak počas koronakrízy stala internetová influencerka. Svoje fanúšičky inšpiruje k zdravšiemu životu aj videami, ktoré ju zachytávajú pri príprave receptov. Najnovšie sa podelila o postup jedla, ktoré je na toto obdobie, keď na Slovensku zúri ďalšia vlna, úplne ideálne. Pripravila ho totiž z hlivy ústricovej, ktorá je známa ako plodina posilňujúca imunitu. Dokonca býva súčasťou rôznych potravinových doplnkov určených na tento účel. Pripraviť si ju doma v kuchyni ako Zuzka, je však určite lepší, a najmä chutnejší nápad.

Zuzkin videopostup nájdete na ďalšej strane.