Boli najpopulárnejším párom českého šoubiznisu. Šafránková sa vraj chcela s manželom rozviesť, píše PLUS 7 DNÍ.

Manželstvo legendárneho českého herca Josefa Abrháma (†82) s éterickou Libuškou Šafránkovou (†68) patrilo roky k tým najstabilnejším a najkrajším v českom šoubiznise. Opak však bol pravdou. Aj títo dvaja na pohľad dokonalí ľudia prešli viacerými krízami.

Pre mnohých bol ich zväzok príkladným. Jeden na druhého nedali dopustiť, no aj v ich domácnosti sa vyskytli mraky a búrky. Sama to priznala aj Libuška Šafránková, ktorá o tom prehovorila v roku 1993 v knihe Ghetto vyvolených.



"Asi by som sa ťažko rozvádzala. Je to ako so svadbou v kostole. Ale poctivo a pocitovo – niekedy štyrikrát za deň,“ povedala vtedy herečka.

K skutočnému rozvodu napokon našťastie nikdy nedošlo. Manželmi bola herecká dvojica až do smrti. V roku 2021 navždy odišla krásna Popoluška. Josef Abrhám zomrel len necelý rok po nej. Dvojica mala spolu jediného syna Josefa.