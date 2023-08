Prísny šéfkuchár Martin Novák z markizáckej šou Na nože, ktorý pomohol už viacerým reštauráciám opäť sa postaviť na nohy, sa nedávno rozhodol odísť zo známej reštaurácie na Zámku v Pezinku. Viacerí neprajníci v tom však vidia senzáciu spojenú s vyhadzovom, píše PLUS JEDEN DEŇ. Aká je pravda?

Martin sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru. „Áno, je pravda, že som zachytil v médiách nie úplne pravdivé informácie k môjmu odchodu zo Zámku Šimák. Ako som už uviedol viackrát, odchod bol z môjho vlastného rozhodnutia, ktoré neprišlo zo dňa na deň. Nevidel som potenciál do budúcna, rozvíjať to, čo chcem robiť, a keďže reštaurácia bola každý rok z personálnych dôvodov zatvorená, venovať sa eventom druhej a menšej reštaurácii nebola moja vízia,” povedal pre PLUS JEDEN DEŇ Novák. Čo ešte prezradil? Čítajte na ďalšej strane. >>>