Drsný raper Separ sa po rozvode so speváčkou Tinou zahľadel do mladej Cynthie, s ktorou randil dva a pol roka. Ich vzťah pôsobil idylicky a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal skočiť. O to väčším šokom bol ich nedávny rozchod, ku ktorému sa doteraz nikto z nich nevyjadril, no dvojica sa prestala sledovať na sociálnych sieťach a Cynthia dokonca vymazala aj spoločné zábery so Separom, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Cynthia a Separ sú spolu už 2,5 roka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cg8_-D3sRfv/

O niečo zhovorčivejší mal byť Separov kamarát, ktorý sa vyjadril pre denník Nový Čas a prezradil, že Cynthia opäť býva vo svojej rodnej Galante. Vzťah mal podľa neho ukončiť raper. „Už ho jednoducho nebavila. On nemá o ženy a ich záujem núdzu a povedal si, že stačilo,“ vyjadril sa blízky kamarát Separa, čo muselo Cynthiu naozaj zabolieť.