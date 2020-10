Brunetka Alžběta Kolečkářová tvorila počas SuperStar v roku 2011 pár s kolegom zo súťaže, rastmamanom Michalom Šepsom. Ona mala vtedy 19 rokov, Šeps 16. Bola to láska ako hrom, boli vtedy do seba takí zamilovaní, že si ani nevedeli predstaviť, že spolu nebudú do konca života. Život im však ich príbeh napísal inak, ako si predstavovali.

Alžbeta Kolečkářová (18), Napajedla – povolanie: študentka – úspech: povedala by som, že tie najväčšie úspechy ešte len prídu Zdroj: Archív NMH