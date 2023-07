Miniséria Iveta sa dočká ďalšieho pokračovania. Príbeh je inšpirovaný osudom speváčky Ivety Bartošovej. Objavia sa v ňom nové postavy a jednou z nich bude aj jej samozvaný ochranca Zdeněk Macura. On sa istý čas objavoval v Ivetinom živote a už je jasné, kto ho v seriáli stvárni. Režisér Michal Samir sa rozhodol pre Richarda Krajča, píše markiza.sk.

Zdenek Macura pred rokmi Zdroj: Profimedia

Ponuka prekvapila aj samotného herca. „Kontaktoval ma rovno otec projektu Mike Samir. Priznám sa, že keď mi zavolal a hovoril, že by pre mňa mal úlohu v Ivete, tak som si myslel, že to bude iná úloha. Keď mi nakoniec povedal, že ide o Zdeňka Macuru, tak som si uvedomil, že to vlastne pôjde tiež. Som rád, že sa na tom zúčastním, pretože je to pekné spracovanie veľkého príbehu,“ povedal Richard Krajčo, ktorý kvôli tejto úlohe odmietol pribrať.

Richard Krajčo Zdroj: ara

Jeho postava tak bude musieť v maskérni pribrať pár kíl, zmeniť účes aj fúzy. "Keď som sa na seba pozrel do zrkadla, tak som si povedal, že Mike Samir vybral dobre, že to asi pôjde,“ dodal so smiechom Krajčo.